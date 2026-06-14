Das italienische Bahnunternehmen Italo plant ab 2028 Fernverkehrsfahrten in Deutschland. Die EVG fordert, dass auch kleinere Städte angebunden bleiben und warnt vor «Rosinenpickerei».
Berlin/München (dpa/lby) - Der geplante Einstieg des italienischen Bahnunternehmens Italo könnte im deutschen Fernverkehr aus Sicht der Gewerkschaft EVG zu deutlichen Einschränkungen führen. Mindestens 16 Städten drohe die Abkoppelung vom ICE- und IC-Verkehr, heißt es laut "Bild am Sonntag" in einer Analyse der Bahngewerkschaft. Auch bayerische Städte wie Augsburg, Ingolstadt oder Bamberg sollen betroffen sein. Die Ingolstädter CSU-Fraktion wandte sich in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Michael Kern.