1 So stellt man sich den Unterricht daheim vor: Doch viele Schüler sollen regelrecht abgetaucht sein. Foto: dpa/Ulrich Perrey

In Stuttgart drohen Schüler aus bildungsfernen Familien während der Coronakrise gnadenlos abzurutschen. Von vielen Schülern erhalten Lehrer seit Wochen keine Rückmeldung mehr.









Stuttgart - Sie drehen Erklärfilme, laden sie bei Youtube hoch, fahren ihren Schülern Lernpakete nach Hause und versuchen, per E-Mail und Telefon Kontakt zu halten – in Stuttgart bemühen sich viele Lehrer sehr, Lernen in Coronazeiten auch aus der Distanz zu ermöglichen. Dass sie damit einen Teil ihrer Schüler gar nicht erreichen, macht ihnen Bauchweh. Nach sechs Wochen erzwungener Schulabstinenz zeigen sich die Tücken unseres Bildungssystems. Drei Lehrer berichten.