Fernsehshows in Stuttgart: Christoph Sonntag so privat wie nie im TV

Fürs Fernsehen hält Christoph Sonntag, der als „König des schwäbischen Kabaretts“ gefeiert wird, im Wilhelma-Theater von König Wilhelm Hof: Die Shows sind überraschend privat.
Aus der Loge des 1840 eröffneten Wilhelma-Theaters blicken OB Frank Nopper (CDU) und der frühere Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück auf die Bühne herab – fast wie Waldorf und Statler aus der Muppet Show. Nur eines unterscheidet die beiden von den berühmten Nörglern: Der Rathauschef hat an diesem Abend wenig Anlass zum Murren.