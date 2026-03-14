Fernsehshow-Premiere: Schöneberger räumt Raab mit Abrissbirne ab

«Lass uns das nicht versauen, sonst moderieren es demnächst die Kaulitz-Zwillinge»: Stefan Raab ist nun mit Barbara Schöneberger auf Sendung. Das Duo arbeitet mit vollem Körpereinsatz. Ob es hilft?
Köln - Ein ordentlicher Bums gleich zu Beginn: Moderator Stefan Raab hat in seiner neuen Sendung mit Kollegin Barbara Schöneberger einen Treffer am Kopf kassiert. Die Ursache: eine Requisiten-Abrissbirne, die für die Parodie auf ein Musikvideo im Einsatz war. Zu sehen war die Szene - nach Andeutungen in den sozialen Medien - in der ersten Folge der neuen Quiz-Show "Wer weiß wie wann was war?", die RTL am Samstagabend ausstrahlte.