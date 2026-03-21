Fernsehshow: Komiker Simon Gosejohann ist bei Lets Dance raus

Ein weiteres Paar ist aus der RTL-Tanzshow geflogen: Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova sind raus bei «Let's Dance». Der Komiker hat aber mit einem besonderen steifen Hüftschwung alle begeistert.
Köln - Schauspieler und Komiker Simon Gosejohann ist bei der Fernsehshow "Let’s Dance" rausgeflogen. Der 50-Jährige, der mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova angetreten war, konnte in der dritten regulären Folge der RTL-Show nicht ausreichend Jury- und Publikumsstimmen sammeln. Aber sie sorgten für viel Gelächter und Unterhaltung.