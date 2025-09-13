Fernsehshow: Bruce Darnell: Germanys Next Topmodel ist total zeitgemäß

Bruce Darnell feiert die Neuerungen bei GNTM: Männer auf dem Laufsteg – und seine eigene Rückkehr? Da hält er sich bedeckt.
Berlin - Model Bruce Darnell sieht Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" nicht aus der Zeit gefallen. Der Sender ProSieben hatte im Sommer die mittlerweile 20. Staffel des Formats ausgestrahlt. "Ich finde es total zeitgemäß", sagte Darnell dem Nachrichtenportal "Web.de News". "Das Tolle an dem Format ist, dass jetzt auch Männer dabei sind. Das finde ich toll, einfach wunderbar."