Fernsehquiz: Deutschlands „beste Klasse“ kommt aus Stuttgart
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„Erste-Reihe-Kids“: Mathilda (links) und Ruiqi vom Königin-Katharina-Stift Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Große Freude am Königin-Katharina-Stift: Die 7c war beim Finale der Fernsehsendung „Die beste Klasse Deutschlands“ erfolgreich.

Die 7c des Stuttgarter Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums darf sich über den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“ freuen. In dem gleichnamigen Quiz-Format des Kinderkanals von ARD und ZDF, für dessen Finale sich die Klasse in mehreren Runden qualifiziert hatte, setzte sie sich gegen drei andere Klassen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thüringen durch. Die 13-jährigen Mädchen Ruiqi und Mathilda nahmen dabei die Rolle von sogenannten „Erste-Reihe-Kids“ ein. Während sie vorne Fragen beantworteten, saß die Klasse hinter ihnen und unterstützte sie.

 

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Mehr als 300 Schulklassen haben sich beworben. Ganz vorne mit dabei in der TV-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“: die 7c des Stuttgarter Königin-Katharina-Stifts.

Das bundesweite Schul-Quiz war zum 23. Mal ausgeschrieben worden; mehr als 300 Bewerbungen von Schulklassen waren eingegangen. In mehreren Runden hatte sich die 7c des Königin-Katharina-Stifts für das am 29. Mai ausgestrahlte „Superfinale“ qualifiziert.

 