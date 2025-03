Mondkalender 2025 Vollmond im März 2025 - Alles Wichtige

Der nächste Vollmond findet am Freitag, dem 14. März 2025 statt, dann leuchtet der Mond wieder in seinem vollen Umfang. Diesen Monat allerdings in rötlichen und bräunlichen Farben als Blutmond. Grund dafür ist eine Mondfinsternis. Alles Wichtige dazu haben wir hier für Sie zusammengefasst.