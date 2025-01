Aberglaube Keine Wäsche zwischen den Jahren? Raunächte gehen länger als man denkt

Zu Beginn des neuen Jahres türmen sich in einigen Haushalten die Wäscheberge, denn in vielen Familien hält sich ein Aberglaube hartnäckig: zwischen den Jahren darf keine Wäsche gewaschen werden. Dadurch soll Unheil verhindert werden. Doch was steckt hinter dem Aberglauben?