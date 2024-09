Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 verliehen und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Film und Fernsehen in Deutschland. In diesem Jahr standen zahlreiche Produktionen aus unterschiedlichen Genres zur Auswahl. Hier finden Sie eine Übersicht über die prämierten Serien und Filme sowie die „Honorable Mentions“.

Die hier vorgestellten Produktionen gehören zu den Gewinnern im Bereich „Fiktion“ und teilweise „Information“. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass nicht alle ausgezeichneten Formate an dieser Stelle aufgelistet sind. Insbesondere wurden auch Sendungen geehrt, die ausschließlich im linearen Fernsehen ausgestrahlt wurden und nicht über Streaming-Dienste verfügbar sind. Zudem gibt es Auszeichnungen für aktuelle Berichterstattung, die aufgrund ihres zeitgebundenen Inhalts im Nachhinein nicht mehr relevant oder abrufbar sind.

Ich bin! Margot Friedländer

Diese bewegende Dokumentation erzählt die Lebensgeschichte der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Die Gespräche mit der heute 102-jährigen Friedländer, die ihre Erfahrungen eindrucksvoll schildert, bilden den Leitfaden des Films. Schauspielerin Julia Anna Grob spielt die junge Margot, während große Namen wie Iris Berben, Charly Hübner und Herbert Knaup Gastauftritte haben. Der Film gewann den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bester Fernsehfilm/Mehrteiler“ und wurde für die „Beste Montage Fiktion“ ausgezeichnet.

Hier können Sie „Ich bin! Margot Friedländer“ sehen:

Die Zweiflers

Symcha Zweifler, das Oberhaupt einer jüdischen Familie, will das Familienunternehmen verkaufen und wird dabei von Erinnerungen an seine bewegte Vergangenheit im Frankfurter Rotlichtviertel heimgesucht. Diese Serie bietet einen liebevollen und humorvollen Blick auf das Leben in einer Familie. „Die Zweiflers“ wurde als beste Drama-Serie prämiert, Sunnyi Melles gewann den Preis als beste Schauspielerin und Aaron Altaras wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Zudem gewann die Serie für die „Beste Kamera Fiktion“ und erhielt Nominierungen in den Kategorien „Beste Regie Fiktion“ sowie „Beste Montage Fiktion“.

Hier können Sie „Die Zweiflers“ anschauen:

Deutsches Haus

In dieser Miniserie nach dem gleichnamigen Roman von Annette Hess wird das Leben der jungen Dolmetscherin Eva Bruhns in den 1960er-Jahren in Frankfurt dargestellt. Eva wird gegen den Willen ihrer Familie Teil eines Prozesses gegen SS-Offiziere und entdeckt, dass der Fall tiefer in ihre eigene Familiengeschichte reicht, als sie ahnte. „Deutsches Haus“ gewann den Preis für das „Beste Buch Fiktion“ und wurde zusätzlich für die „Beste Drama-Serie“, „Beste Schauspielerin“ (Katharina Stark) und „Beste Musik Fiktion“ nominiert.

Hier können Sie „Deutsches Haus“ streamen:

Push

In „Push“ erleben die Zuschauer den Alltag von Hebammen, die tagtäglich mit dramatischen Geburten zu tun haben. Die Serie, die den Ausnahmezustand im Kreißsaal ungeschönt darstellt, gewann den Preis für die „Beste Regie Fiktion“ und war zusätzlich in den Kategorien „Beste Drama-Serie“ und „Bestes Buch Fiktion“ nominiert.

Hier können Sie „Push“ schauen:

Die Discounter (Staffel 3)

Diese Mockumentary spielt in einem kleinen Supermarkt in Hamburg und zeigt den chaotischen Alltag der Mitarbeiter. Die Serie überzeugte mit ihrem humorvollen Stil und gewann den Preis als „Beste Comedy-Serie“. Marc Hosemann war zudem als bester Schauspieler nominiert.

Hier können Sie „Die Discounter“ sehen:

Pauline

Die Serie „Pauline“ erzählt die Geschichte einer 19-Jährigen, die nach einem One-Night-Stand mit dem Sohn des Teufels schwanger wird und dadurch übernatürliche Kräfte erlangt. Sie gewann den Preis für die „Beste Ausstattung Fiktion“ und war zusätzlich in den Kategorien „Beste Schauspielerin“ (Sira-Anna Faal) nominiert.

Hier können Sie „Pauline“ anschauen:

Was wir fürchten

Die Horror-Mystery-Serie „Was wir fürchten“ spielt im Schwarzwald und folgt der 17-jährigen Lisa, die von Panikattacken geplagt wird. Doch am Jahrestag eines Amoklaufs im Gymnasium geschieht ein Unglück. Sie gewann den Preis für die „Beste Musik Fiktion“ und war außerdem für die „Beste Montage Fiktion“ nominiert.

Hier können Sie „Was wir fürchten“ streamen:

Hamas-Angriff aufs Festival – Die Überlebenden des Wüsten-Raves

Diese Dokumentation beleuchtet die Erfahrungen von Überlebenden des Hamas-Angriffs auf das Supernova Festival und verwendet erschütternde Originalaufnahmen, um das Massaker zu dokumentieren. Der Film gewann den Deutschen Fernsehpreis für die „Beste Dokumentation/Reportage“.

Hier können Sie „Hamas-Angriff aufs Festival“ schauen:

Einzeltäter

„Einzeltäter“ ist eine dreiteilige Dokumentarreihe, die die Anschläge in München, Halle und Hanau aus der Perspektive der Hinterbliebenen beleuchtet. Die Serie gewann den Preis als „Beste Doku-Serie“ und „Beste Kamera Information/Dokumentation“.

„Einzeltäter“ können Sie in der ZDF Mediathek sehen.

Capital B – Wem gehört Berlin?

Diese Dokumentation beleuchtet die städtebaulichen und sozialen Veränderungen in Berlin seit dem Mauerfall. „Capital B“ gewann den Preis für die „Beste Montage Information/Dokumentation“.

Hier können Sie „Capital B – Wem gehört Berlin?“ anschauen:

Honorable Mentions: Serien und Filme mit mehreren Nominierungen

Neben den Preisträgern gab es auch einige Produktionen, die mehrfach nominiert waren, jedoch nicht gewonnen haben.

Blindspot

Ein Thriller über den Mordversuch an einer Komatösen und die Verstrickungen in einer internationalen Verschwörung. „Blindspot“ wurde in den Kategorien „Bester Fernsehfilm/Mehrteiler“ und „Bestes Buch Fiktion“ nominiert.

Hier können Sie „Blindspot“ streamen:

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns

Die Serie erzählt die Geschichte von Ruby Bell, die an einer Elite-Schule zwischen den Superreichen plötzlich mit einem Skandal konfrontiert wird. Sie wurde für die „Beste Drama-Serie“ und den „Besten Schauspieler“ (Damian Hardung) nominiert.

In der Vergangenheit haben wir bereits berichtet, wann die 2. Staffel "Maxton Hall" kommt und welche 12 Serien so ähnlich sind.

Hier können Sie „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ schauen:

Legend of Wacken

Inspiriert von wahren Begebenheiten, erzählt „Legend of Wacken“ die Geschichte der Gründer des Wacken Open Air Festivals. Die Serie wurde in den Kategorien „Beste Comedy-Serie“, „Bester Schauspieler“ (Sammy Scheuritzel) und „Beste Ausstattung Fiktion“ nominiert.

Hier können Sie „Legend of Wacken“ sehen:

Mit dem Deutschen Fernsehpreis 2024 wurden wieder einmal interessante Produktionen gewürdigt, die das deutsche Fernsehen prägen und die Vielfalt der hiesigen Film- und Serienlandschaft zeigen. Ob Drama, Comedy oder Dokumentation – die ausgezeichneten Werke bieten für jeden Geschmack etwas und sind auch bequem per Streaming abrufbar.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.