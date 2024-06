3 Seit Juli 2021 mit einem Lieferdienst in Stuttgart vertreten: der Fernsehkoch Steffen Henssler. Foto: imago images/Eventpress

Die Entwarnung kommt per Mail: „Keine Panik – wir sind wie gewohnt für euch da!“, heißt es in einem Rundbrief an die Kunden von Go by Steffen Henssler. Auch der Stuttgarter Lieferdienst ist zwar insolvent, aber Sushi werden weiterhin produziert. Der Insolvenzverwalter gibt eine positive Prognose.











Knapp eine Woche nach den Meldungen über Insolvenzen im Firmenkonglomerat von Fernsehkoch Steffen Henssler kommt die Entwarnung: „Die Gerüchteküche brodelt, aber keine Panik – wir sind wie gewohnt für euch da“, heißt es in einer Rundmail an die Kunden seines Sushi-Lieferdienstes Go. Die Filialen in Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart sind nach wie vor in Betrieb. Geschlossen wurden der Berliner Standort sowie das Sushi-Restaurant im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das Düsseldorfer Lokal soll hingegen bald wieder öffnen und Dependancen in der Schweiz stehen laut der Mail „schon in den Startlöchern“.