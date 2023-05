1 Kein Silvester ohne „Dinner for one“: Freddie Frinton als Butler James und May Warden als allein speisende Miss Sophie Foto:

Die ganz große Sause fällt an diesem Jahreswechsel aus – zum Glück bleibt die Ausflucht in die Abenteuer anderer. Hier sind unsere Film-, Fernseh- und Serientipps für Silvester.









Stuttgart - Das Jahr 2020 endet so, wie es in Erinnerung bleiben wird: heruntergefahren. Feiern ist nur in überschaubarem Maß erlaubt, als Ausflucht bleiben die Abenteuer anderer in Film, Serien und Fernsehen. Eine Konstante immerhin gibt es: Das Erste und die dritten Programme zeigen den Evergreen „Dinner for one“, beginnend um 15.45 Uhr im NDR. Silvester in Deutschland ist kaum denkbar ohne den Sketch, der 1963 für die Sendung „Guten Abend, Peter Frankenfeld“ aufgezeichnet wurde. Der Butler James (Freddie Frinton) vertritt am 90. Geburtstag von Miss Sophie (May Ward) deren verstorbene Gäste – auch beim Trinken.