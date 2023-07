1 In der Cannstatter Kurve der Mercedes-Benz-Arena forderten die Fans des VfB Stuttgart die Verbandsfunktionäre bereits auf, die Fernsehgelder anders zu verteilen. Foto: Baumann

Stuttgart - Eigentlich hätte der VfB Stuttgart in der Relegation den Störchen vom KSV Holstein mächtig die Daumen drücken müssen. Wäre Kiel nämlich aufgestiegen, so hätte dies de Schwaben eine noch bessere Platzierung im für die Verteilung der Fernsehgelder relevanten Bundesligavergleich beschert. Holstein wäre hinter dem VfB einsortiert worden. Da der 1. FC Köln in den beiden ab der kommenden Saison für die Medienerlös-Verteilung wichtigen Fünf-Jahres-Wertungen besser abgeschnitten hat als der VfB, stehen Sie besser da. Doch durch den Abstieg des FC Schalke 04 und von Werder Bremen macht der VfB dennoch Plätze gut. Wäre Köln abgestiegen, hätte sich der VfB in der Fünfjahreswertung sogar um insgesamt vier Plätze verbessert. Jeder Verbesserung in diesen Wertungen ist etwa 1,7 Millionen Euro wert.