Ramona Leiß moderierte den "ZDF-Fernsehgarten" in den 90er Jahren. In der aktuellen Ausgabe war die Moderatorin als besonderer Gast mit dabei - Actionpainting und Vokuhila-Haarschnitt inklusive.
Das ZDF feiert in diesem Sommer 40 Jahre "Fernsehgarten" - und zum besonderen Jubiläum durfte eine beliebte ehemalige Moderatorin selbstverständlich nicht fehlen: Am Sonntagmittag begrüßte Andrea Kiewel (60) auf dem Lerchenberg keine Geringere als Ramona Leiß (69). Ihre Vorgängerin moderierte den "ZDF-Fernsehgarten" von 1993 bis 1999, wie sich langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer erinnern werden - und gab auch im Jahr 2026 vor den Kameras des ZDF noch eine exzellente Figur ab.