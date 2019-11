1 Die Polizei musste die Frau in eine psychiatrische Einrichtung bringen. Foto: Phillip Weingand/STZN

Eine 36-jährige Frau verliert am Mittwochabend in Ludwigsburg die Kontrolle über sich und randaliert in ihrer Wohnung. Dabei wirft sie auch Gegenstände aus ihrem Fenster – und trifft eine Passantin.

Ludwigsburg - Nicht zu bändigen war eine 36-Jährige am Mittwochabend in Ludwigsburg. Die Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und stand vermutlich auch unter Alkoholeinfluss. Sie schrie in ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss herum und warf schließlich Gegenstände aus dem Fenster, wie die Polizei berichtet.

Einen Fernseher, eine Musikbox und ein Stuhl bugsierte die Frau aus ihrer Wohnung. Dabei wurde eine 22-Jährige von der runterfallenden Musikbox an der Schulter getroffen. Sie erlitt ersten Erkenntnissen zufolge aber keine Verletzungen.

Die Polizei schritt schließlich ein und musste der aggressiven Frau Handschellen anlegen. Die Beamten brachten die 36-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung, wo sie sich weiterhin nicht beruhigte. Das Personal musste sie letztendlich ans Bett fixieren.