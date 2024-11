Fernsehen: Zwei Millionen Fernseh-Kunden kehren Vodafone den Rücken

2 Ein Passant geht mit einem aufgespanntem Regenschirm mit dem Logo von Vodafone an der Zentrale der Deutschlandtochter des britischen Vodafone-Konzerns vorbei. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Wer Mieter ist, bekommt das Fernsehsignal von Vodafone - so war es früher massenhaft üblich. Für den TV-Anbieter war das ein gutes Geschäft. Doch inzwischen geht es steil nach unten.











Düsseldorf - Wegen einer Gesetzesänderung muss der Telekommunikationsanbieter Vodafone erhebliche Einbußen in seinem Fernsehgeschäft hinnehmen. Im zweiten Quartal des im April begonnenen Geschäftsjahrs sei der Bestand an TV-Kunden um rund 2,2 Millionen auf 8,9 Millionen gesunken, teilte die Deutschlandtochter des britischen Vodafone-Konzerns in Düsseldorf mit. Das war ein deutlich stärkeres Minus als im ersten Quartal, als beim TV-Signal die Kundenzahl um rund 0,7 Millionen gesunken war.