Fernsehen: Wird die Show ein Hit? Schmitz testet die Schwarmintelligenz

Was passiert, wenn ein Schnellsprecher auf kollektives Raten trifft? Ralf Schmitz testet auf dem «Wer wird Millionär?»-Sendeplatz ein neues RTL-Quiz, bei dem ein Einzelner gegen 200 Menschen antritt.
Köln - Montagabend, 20.15 Uhr, RTL - ein Sendeplatz, der gefühlt so sehr zu Günther Jauch gehört wie die Butter zum Brot oder das Efeu zur Hauswand. Seit Jahren führt der 69-Jährige mit ruhiger Hand durch den Quiz-Klassiker "Wer wird Millionär?". Doch wer an diesem Montag (27. April, 20.15 Uhr, RTL) einschaltet, wird womöglich einen Tempowechsel feststellen. Ralf Schmitz übernimmt. Ein Mann, der selten um Worte verlegen ist - und sie noch seltener langsam ausspricht.