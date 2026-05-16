Fernsehen: Wer verpasst das Halbfinale von Lets Dance?

In einem hochklassigen Viertelfinale beweisen die übriggebliebenen Paare bei «Let's Dance», was sie draufhaben. Das Ergebnis zeigt: Man muss die Jury gar nicht überzeugen, um weiterzukommen.

Köln - Sie lag überraschend hinten und hat es doch geschafft: Sängerin Anna-Carina Woitschack gehört zu den vier Prominenten, die im Halbfinale von "Let's Dance" stehen. Woitschack bekam am Freitagabend in der RTL-Tanzshow zwar die wenigsten Jurypunkte - doch die Zuschauer wollten, dass sie weitertanzt. Damit bleibt die einzige übriggebliebene weibliche Kandidatin weiter im Rennen. Für "GZSZ"-Schauspieler Jan Kittmann ist indes Schluss.

Durch das eng umkämpfte Viertelfinale führten Daniel Hartwich und Sport-Moderatorin Laura Wontorra. Victoria Swarovski war in der zehnten Show nicht dabei - sie moderiert den Eurovision Song Contest in Wien.

Blutige Nase nach Wiener Walzer

Auf dem Weg ins Halbfinale tanzten die Kandidaten zunächst mit ihrem Partner, bevor sie dann zum Trio Dance mit einem weiteren Tänzer antreten mussten. Joel Mattli (32) zeigte mit Malika Dzumaev einen leidenschaftlichen Wiener Walzer und wurde dabei versehentlich von seiner Partnerin an der Nase getroffen. Der Kletterer blutete nach dem ersten Tanz etwas aus der Nase. Doch sein Einsatz lohnte sich: Mattli und Dzumaev holten in der ersten Runde als einziges Paar die volle Punktzahl.

Mattli erreichte auch mit seinem zweiten Tanz die 30 Punkte. Das war in der vergangenen Woche auch Anna-Carina Woitschack (33) geglückt. Diesmal erhielt sie für den ersten und den zweiten Tanz die schlechteste Gesamtnote. Juror Joachim Llambi bescheinigte ihr nach ihrem ersten Tanz die schwächste Leistung seit der ersten Show: "Handwerklich war das nix." Gerade einmal sechs Punkte gab er der Sängerin - die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

Wontorra macht Schluss bei "Ninja Warrior Germany"

Abgesehen von diesem Tanz gab es für einen Großteil der Darbietungen acht bis zehn Punkte von jedem Juror - auch für Anna-Carinas zweiten Tanz. "Ihr seid alle wahnsinnig stark, es war noch nie so stark", sagte Jurorin Motsi Mabuse direkt zu Beginn der Sendung über die Qualität der Kandidaten in dieser Staffel.

Kurz bevor bekanntgegeben wurde, wer im Halbfinale dabei ist, gab es noch eine weitere Verkündung: Laura Wontorra verlässt die Show "Ninja Warrior Germany", die sie zusammen mit Jan Köppen und Frank Buschmann präsentierte. Für sie übernimmt "RTL Aktuell"-Sportmoderatorin Anna Fleischhauer. Auch Fußballkommentator Wolff Fuss ist neu dabei.