Fernsehen: Vom Mauerfall zur Loveparade: Die neue Staffel Der Palast

Knallgrünes Cut-Out-Kleid Daneben gegriffen? Heidi Klum erntet Häme für ihren Golden-Globes-Look Aut

Cooler Trend-Look oder eine nicht so gelungene Reise in die modische Vergangenheit? Heidi Klum spaltet mit ihrem grünen Kleid, das sie bei den Golden Globes 2025 trug, die Fashion-Experten. In England landete sie sogar auf einer Liste der schlecht angezogenen Stars der Veranstaltung.