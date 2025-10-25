1 Mit elf hat sie den ersten Film gedreht: Stefanie Stappenbeck,. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Der Defa-Klassiker «Die Weihnachtsgans Auguste» von 1988 läuft im Advent jedes Jahr im Fernsehen. Dabei: die heutige TV-Kommissarin Stefanie Stappenbeck als kleines Kind. Was sie jetzt darüber denkt.











Berlin - Schauspielerin Stefanie Stappenbeck hat mit elf Jahren zum ersten Mal vor der Kamera gestanden - sie sah sich aber nie als Kinderstar. "Als ich in der Schule vom DDR-Fernsehen entdeckt wurde und mit elf meinen ersten Film drehte, war ich nicht bekannt", sagt die 51 Jahre alte Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. "Den nächsten habe ich mit 13 gedreht: "Die Weihnachtsgans Auguste" – der Film läuft heute noch jedes Weihnachten im Fernsehen."