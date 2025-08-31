Fernsehen: Silbereisen punktet bei seinem Mausflug

Weil sich Esther Sedlaczek in der Babypause befindet, übernahm Florian Silbereisen die Moderation der «großen Maus-Show» bei der ARD. So gut kam die Vertretung an.
Köln - Weil sich die eigentliche Moderatorin im Mutterschutz befindet, sprang ein Mann ein, der bislang für Schlager- statt Quiz-Shows berühmt war: Florian Silbereisen. Der 44-Jährige schlug sich bei der Moderation der ARD-Sendung "Die große Maus-Show" wacker. Er hatte sogar eine größere Reichweite am Samstagabend als die letzte Ausgabe.