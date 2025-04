1 Viel Gewicht verloren: Bens neuer Look Foto: Benedikt Müller/Joyn/dpa

Mit mehr als 145 Kilo ging der 42-jährige Ben in die Abnehm-Show von Sat.1. Jetzt ist er fast um 70 Kilo leichter und um 50.000 Euro reicher. Damit ist ihm etwas möglich, das unvorstellbar war.











Weil am Rhein - Der Gewinner der Sat.1-Show "The Biggest Loser" hat 68,6 Kilo abgenommen. Ben (42) aus Weil am Rhein war mit 145,9 Kilo in der Sendung gestartet. Er verlor dann nach und nach fast die Hälfte seines Körpergewichts und wiegt nun laut Sendung 77,3 Kilo.