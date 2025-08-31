Fernsehen: Schauspieler Arthur Brauss mit 89 Jahren gestorben

Mit dem «Großstadtrevier» wurde der Schauspieler Arthur Brauss einst populär. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren in München gestorben.
München - Der Schauspieler Arthur Brauss ist tot. Er starb vor wenigen Tagen im Alter von 89 Jahren in München, wie seine Frau Marie Pocolin-Brauss der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bekannt war Brauss vor allem aus den TV-Produktionen "Großstadtrevier" und "Tatort". In den vergangenen Jahren hatte er sich aus dem Fernsehen und der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Zuvor hatte die "Bild" über den Tod des Schauspielers berichtet.