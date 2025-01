Fernsehen: Sam Dylans Dschungelprüfung: Viel Gekreische, null Sterne

1 Null Sterne für Sam Dylan. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Sam Dylan strotzt oft vor Selbstbewusstsein. Doch zwei Echsen, 25 Skorpione, ein Dutzend Pythons und einige Ratten ließen ihn kleinlaut werden. Die Kakerlaken waren schließlich sein Limit.











Link kopiert



Murwillumbah - Reality-Star Sam Dylan hat sich durch seine Dschungelprüfung gekreischt, ging am Ende aber leer aus. "Das Ziel ist: zwölf Sterne", trat er zuerst selbstbewusst zur Mutprobe in einem australischen Höhlensystem an. Doch die vielen Tiere, die ihn in den Löchern unter der Erde empfingen, ließen den 33-Jährigen in der zweiten Folge der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" schnell ganz still werden.