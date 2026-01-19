Fernsehen: RTL kündigt die nächste Raab-Show an - nun mit Schöneberger

RTL setzt weiter auf «König Lustig»: Gemeinsam mit Barbara Schöneberger startet Stefan Raab im Frühjahr eine neue Samstagabend-Show.
Köln - RTL gibt Stefan Raab (59) die nächste Bühne: Zusammen mit Barbara Schöneberger (51) übernimmt der Entertainer eine neue Samstagabend-Show. Sie soll im Frühjahr ausgestrahlt werden und trägt den Titel "Wer weiß wie wann was war?", wie der Sender ankündigte. Die Event-Sendung werde sich um "Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte" drehen und das Publikum auf eine "unterhaltsame Quiz-Reise" schicken.