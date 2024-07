Fernsehen: Pforzheimer Rathauschef als Undercover Boss unterwegs

1 Peter Boch als Bürgermeister (links) und als getarnter Timo (rechts) (Handout) Foto: RTL/dpa

Dem Volk aufs Maul schauen, mal checken, wo der Schuh drückt und was den Bürger so richtig nervt: Pforzheims Oberbürgermeister will es ganz genau wissen - und geht dafür ins Fernsehen.











Pforzheim - Blondiertes Haar, falsche Zähne und Schnauzbart - so verkleidet mischt sich Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) für eine besondere Ausgabe der RTL-Sendung "Undercover Boss" unter die Bürger seiner Stadt und hört ihren Problemen und Sorgen zu. Dabei gibt sich Boch als TV-Kandidat Timo aus, der an der frei erfundenen Sendung "Die Stadtentdecker – Pforzheim hautnah" teilnimmt. Ausgestrahlt wird die Sendung als "Undercover Boss Spezial" - denn erstmals stellt sich in diesem Format nach RTL-Angaben ein gewählter Politiker diesem Experiment. Sendetermin ist der 15. Juli um 20.15 Uhr.