Fernsehen: Oliver Wnuk hatte mal gelb gefärbte Haare

Oliver Wnuks Lockenpracht ist Thema im neuen Sylt-Krimi. Ob er Bad Hair Days kennt? «Manche würden sagen, ich hatte noch nie gute.»
Starnberg/Westerland - Schauspieler Oliver Wnuk ("Stromberg") kann sich noch gut an die schlimmsten Modesünden an seinem Haar erinnern. "Gelb-orange gefärbte Haare oder blonde Strähnchen im Pony. Ist aber schon ein paar Jahrzehnte her. Und das mit den Strähnen war mal in, wollte mir der Friseur in Konstanz damals weismachen", sagt der TV-Star im dpa-Interview. Der 49-Jährige stammt vom Bodensee.