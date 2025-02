Fernsehen: Mist! Jetzt muss er auch noch feiern: Bernd das Brot wird 25

3 Bernd das Brot lächelt nie. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Millionen finden ihn süß wie ein Törtchen. Dabei klingen seine Kommentare eher nach Sauerteig. Bernd das Brot ist der Kinderheld, der nie lacht. Eine Liebeserklärung an einen wundervollen Griesgram.











Erfurt - Er will doch nur endlich Feierabend haben und in Ruhe die Wand anstarren. Stattdessen muss Bernd das Brot immer wieder ran: Er wird in den Weltraum geschickt, in ein Clownskostüm gesteckt, soll Kellner spielen oder Cheerleader sein. Heute feiert der Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) den 25. Geburtstag von Deutschlands beliebtestem Kastenbrot.