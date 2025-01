Dschungelcamp, GNTM, WSMDS ... TV-Vorschau 2025: Das sind die Show-Highlights

Im Dschungelcamp krabbeln wieder die Kakerlaken, bei "Germany's next Topmodel" steht ein Jubiläum an und in "Wer stiehlt mir die Show?" tritt ein Wiederholungstäter an. Das sind die Show-Highlights 2025.