Vor einer Woche flog eine Favoritin bei «Let's Dance» raus, was bei Joachim Llambi sichtlich für Frust sorgte. In der neuen Folge wandte er sich nun gleich zu Beginn an die Zuschauer.
Köln - Nach seinem Online-Wutausbruch über den Rauswurf von No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa hat sich "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi mit mahnenden Worten an die Zuschauer gewandt. "Wir haben es letzte Woche erlebt, Sie müssen für Ihre Favoriten anrufen, sonst gehen die", sagte der 61-Jährige in der neunten Folge der RTL-Tanzshow vor seiner ersten Bewertung.