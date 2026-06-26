Fernsehen: Kultkrimis statt WM

Keine Lust auf WM-TV? Als Kontrastprogramm wiederholen die dritten Programme Kultkrimi-Reihen, die ein allzu frühes Ende ereilte.
Ob Adolf Grimme das wirklich so gesagt hat, sei dahingestellt, aber seiner Haltung hätte das Zitat durchaus entsprochen: „Wir senden, was die Leute sehen wollen sollen.“ Grimme, Namenspatron des renommiertesten deutschen Fernsehpreises, war nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich an der Gründung des deutschen Rundfunks beteiligt und wurde 1948 erster Generaldirektor des damaligen NWDR.