Fernsehen: Influencer Willi Banner muss Lets Dance verlassen

Social-Media-Star Willi Banner muss bei «Let's Dance» die Tanzfläche räumen – ein durchwachsenes Juryurteil und fehlende Publikumsstimmen besiegeln sein Aus. Doch die Show liefert noch mehr Drama.
Köln - Ausgetanzt: Für Social-Media-Star Willi Banner (31) ist die Reise bei der RTL-Show "Let's Dance" beendet. Der Influencer erhielt zusammen mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel ein sehr durchwachsenes Juryurteil - und konnte danach auch nicht mehr genügend Stimmen des Publikums einsammeln, um doch noch eine Runde weiterzukommen. Damit war das Ausscheiden besiegelt.