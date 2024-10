Fernsehen: Heidi Klum gewährt einen ersten Blick auf ihre Models

1 Überraschung! Modelscout Heidi Klum besucht Joko und Klaas. Foto: Nadine Rupp/Joyn/dpa

Fans von «Germany's Next Topmodel» bekommen ihre neuen Lieblinge gewöhnlich erst im Frühjahr zu sehen. Dieses Jahr gibt es eine Überraschung schon im Herbst.











Link kopiert



München - Schon Monate vor Ausstrahlung der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekommt das ProSieben-Publikum Heidi Klums neue Schützlinge zu sehen. Die Model-Mama ist an diesem Samstag um 20.15 Uhr in der Show "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" zu Gast und bringt - getarnt durch dunkle Kapuzenpullover und Sonnenbrillen - ihre neuen Bewerberinnen um den Show-Sieg mit. Die Bewerbungsfrist für die 20. Staffel zur Ausstrahlung im kommenden Jahr war Ende August ausgelaufen.