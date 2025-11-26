Fernsehen: Gottschalk will sich nach TV-Abschied zurückziehen

Mit 75 verabschiedet sich Moderator Thomas Gottschalk aus dem Fernsehen. Warum er keinen Abschiedsschmerz verspürt - und welche Pläne er hat.
München - Moderator Thomas Gottschalk (75) möchte sich mit einer wohl letzten Sendung aus dem TV-Geschäft verabschieden - und dann aus der Öffentlichkeit zurückziehen. "Mit Sicherheit erst einmal für ein Jahr. Wir wollen viel reisen", sagte Gottschalk dem Magazin "Bunte" zu den Plänen mit seiner Frau Karina. "Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe."