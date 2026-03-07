Fernsehen: Für diesen Promi ist schon Schluss bei Lets Dance

Die neue Staffel der TV-Show «Let's Dance» geht gerade erst richtig los. In der zweiten Folge gibt es direkt die erste große Überraschung.

Köln - Das kam überraschend: Für Moderatorin Sonya Kraus ("talk talk talk") ist die RTL-Tanz-Show "Let's Dance" kurz nach dem Start schon wieder vorbei. Die 52-Jährige und ihr Tanzpartner Valentin Lusin erhielten am Freitagabend die wenigsten Zuschauerstimmen - und fliegen damit als Erstes raus. "Es ist, wie es ist", sagte die Moderatorin kurz nach dem Rauswurf.

Internetberühmtheit Vanessa Borck (29) musste zittern, ist aber knapp weiter, obwohl sie zuvor die wenigsten Jury-Punkte gesammelt hatte. Acht Punkte bekamen sie und ihre Partnerin Victoria Sauerwald. Sonya Kraus erhielt für ihre Darbietung, in der sie in den Augen der Jury nicht genug den Takt hielt, vier Punkte mehr.

Ross Antony holt die meisten Jury-Punkte

Sänger Ross Antony (51, früher Bro'Sis) empfahl sich indes in der neuen Folge: Er und seine Partnerin Mariia Maksina erhielten Standing Ovations und begeisterten auch die Jury mit ihrem Charleston. 25 Punkte gab es für den Musiker, der damit in dieser Folge das Feld anführte. Jurorin Motsi Mabuse lobte seine Lässigkeit und Leichtigkeit. "Für mich mit Abstand der beste Tanz heute", sagte sie.

Auch "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason, der in der zweiten Folge die Publikumsstimmen hereinbrachte, war angetan von Ross Antony: "Für mich geht es ums Genießen und eine Show zu liefern, und das hast du auf jeden Fall heute gemacht. Glückwunsch", sagte der Ex-Fußballprofi, der 2021 die 14. Staffel gewonnen hatte. Neben Gíslason saß an dem Abend auch Sängerin Sandy Mölling im Publikum, die auch schon in der Show mittanzte. Ihre No-Angels-Kollegin Nadja Benaissa (43) schwingt in dieser Staffel das Tanzbein.

Überflieger Mattli nur auf Platz vier

Joel Mattli schaffte es mit 20 Punkten auf den vierten Platz. Der 31-jährige Schweizer Kletterer hatte in der Kennenlern-Show dank des Votums der Zuschauer das sogenannte Direkt-Ticket erhalten. Damit konnte er in der zweiten Folge nicht rausfliegen. Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer tanzte einen langsamen Walzer und konnte damit 18 Punkte sammeln, womit er es ins Mittelfeld schaffte. Schon während seines Tanzes gab es Jubel und Applaus.

Bei "Let's Dance" tanzen Prominente mit professionellen Tänzern. Vor einer Woche hatte die Show mit einer Ausgabe zum Kennenlernen begonnen, in der die Teilnehmer erfuhren, mit wem sie in den kommenden Wochen trainieren werden.