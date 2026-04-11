Fernsehen: Flieger, Babyglück, Bestnoten – viel Wirbel bei Lets Dance

Die fünfte Folge von «Let's Dance» hatte viele Überraschungen – da ging der nächste Rauswurf fast etwas unter.
Köln - Baby-News, Bestnoten, eine mutige Zuschauerin und ein Star, der zu spät kommt: In der fünften Folge der Tanzshow war so viel los, dass der Rauswurf von Bianca "Bibi" Heinicke (33) fast etwas in den Hintergrund trat. Gustav Schäfer (37) verpasste den ersten Teil der fünften Folge, weil er und seine Band Tokio Hotel im Europark Rust eine Auszeichnung verliehen bekamen. Der Schlagzeuger kam mit dem Flieger - und schaffte es noch rechtzeitig, um seinen Charleston zu tanzen.