Ex-"Prince Charming" zu Gast in RTL-Soap

2 Für seine Rolle als Modeberater Sven hat sich Kim Tränka einiges von seinen Schauspielkollegen abgeschaut. Foto: Gerald Matzka/dpa

In der Datingshow «Prince Charming» stand Kim Tränka im Mittelpunkt, jetzt erfüllt er sich einen alten Traum. Als Darsteller bei «Alles was zählt» spielt er einen Modeberater.











Köln - "Prince Charming"-Star Kim Tränka erfüllt sich einen alten Lebenstraum und arbeitet jetzt als Schauspieler. Am 19. Februar übernimmt der Reality-Star eine Gast-Rolle in der RTL-Daily-Soap "Alles was zählt". Tränka soll als Modeberater Sven, der im "Prunkwerk" arbeitet, Glamour verbreiten.