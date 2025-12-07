Fernsehen: Dieser Star verpasst das Finale bei The Masked Singer

Bei der ProSieben-Rateshow «The Masked Singer» muss ein Zauberer sein Gesicht zeigen. Ein Schauspieler steckte im Kostüm «Harry Otter».
Köln - Ausgezaubert für Harry Otter: Clemens Schick ist in der Musikshow "The Masked Singer" enttarnt worden. Der Schauspieler ("Die Ermittlung", "Rave On") war als Otter im Zaubererkostüm verkleidet. In der fünften Folge der ProSieben-Show bekam der 53-Jährige zu wenige Stimmen aus dem Publikum und musste sich daher zu erkennen geben. Verblieben sind damit - vor dem Finale am 13. Dezember - noch vier maskierte Stars.