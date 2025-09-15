Fernsehen: Die Stefan Raab Show läuft künftig immer mittwochs

Stefan Raabs zweiter Anlauf beim RTL-Publikum erinnert zunächst einmal sehr an «TV total». Clip an Clip, Gag an Gag. Einiges an Musik, aber keine großen Experimente. Ein Retro-Idyll für Millennials.
Köln - Die neue "Stefan Raab Show" auf RTL soll dauerhaft am Mittwochabend um 20.15 Uhr ihren Sendeplatz bekommen. Das kündigte der Entertainer am Montag bei einer 15-minütigen Live-Sendung an. Der Branchendienst "dwdl.de" hatte bereits kürzlich über die Pläne berichtet, der Sender hatte dies jedoch bisher nicht bestätigt.