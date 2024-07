Fernsehen: Der Tod kommt nach Venedig - Hühner und ein Botticelli

1 Anna (Alwara Höfels) mit ihrem Sohn Paul (Filip Wyzinski) im Museum, Foto: Petro Domenigg/ARD Degeto/Polyphon Pictures GmbH/epo-film/dpa

Ein Restaurator ertrinkt in Venedig unter rätselhaften Umständen. Während für die Polizei nichts auf eine Straftat hindeutet, fallen der Witwe des Opfers Details auf. Sie beginnt mit Nachforschungen.











Berlin - Ein Krimi, der in die Welt der Kunst entführt, ist "Der Tod kommt nach Venedig" am Samstagabend (13. Juli) um 20.15 Uhr im Ersten. Anna (Alwara Höfels), eine in Wien arbeitende Physiotherapeutin und Mutter des 11-jährigen autistischen Paul (Filip Wyzinski), wird in der Lagunenstadt zu einer Ermittlerin wider Willen. Und deren Nachforschungen führen in eine undurchsichtige Kunstszene.