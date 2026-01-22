Gil Ofarim und Co.: Das neue Dschungelcamp-Ensemble sorgt für geteilte Meinungen. Während die einen den Cast lieben, gibt es auch auffällig viele Debatten darüber. Lohnt sich das Einschalten diesmal?
Köln/Murwillumbah - Man könnte meinen, dass nach mehr als 20 Jahren auf Sendung alles rund um das RTL-Dschungelcamp durchdiskutiert ist. Doch die Liste der Promis, die der Sender am Freitag (23. Januar, 20.15 Uhr) ans australische Lagerfeuer schickt, beweist das Gegenteil: Selten wurde ein Cast so intensiv diskutiert wie in diesem Jahr. Warum ist das so? Hier ein Beipackzettel zur Meinungsbildung – mitsamt Einschätzungen von Ex-Campern.