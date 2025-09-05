Fernsehen: Club der roten Bänder kommt zurück

1 Nachwuchs-Talente übernehmen die Hauptrollen. Foto: Kai Schulz/RTL/dpa

Die Vox-Serie «Club der roten Bänder» über eine Clique von jungen Krankenhaus-Patienten war vor zehn Jahren ein Überraschungshit. Jetzt steht eine neue Generation für die Fortsetzung vor der Kamera.











Köln - Die Erfolgsserie "Club der roten Bänder" kommt mit neuen Heldinnen und Helden zurück. Vox verkündete den Start der Dreharbeiten im Kölner Umland. "Die Geschichte beginnt neu, doch das unsichtbare Band, das den Club einst so besonders machte, bleibt bestehen: Fünf Jugendliche, die sich im Kampf gegen schwere Krankheiten begegnen, wachsen zusammen und gründen ein Bündnis, das stärker ist als jede Diagnose."