Fernsehen: Bei Klums GNTM wird so viel gemodelt wie nie

1 Es ist ihre 20. "GNTM"-Staffel: Heidi Klum. Foto: Daniel Graf/ProSieben/Seven.One Entertainment Group GmbH/dpa

Dienstags Männer, donnerstags Frauen: Heidi Klum verdoppelt ihr Castingformat über Wochen hinweg. Die neue Staffel von «Germany's Next Topmodel» startet Donnerstag. Auch die Deneuve ist diesmal dabei.











Berlin - Das gab es noch nie: Fans der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" (GNTM) müssen sich bei dieser Staffel wochenlang gleich zwei Fernsehabende pro Woche freihalten. "Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben", ließ der Sender kürzlich Model-Scout Heidi Klum verkünden. "Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen", gebe es jetzt sechs Wochen lang einen Abend "nur Boys", nämlich ab kommender Woche jeweils mittwochs. Am 13. Februar (20.15 Uhr, ProSieben und Joyn) geht der neue Durchgang für den Catwalk-Nachwuchs wieder los.