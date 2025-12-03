Fernsehen: Auch Jauch und Schöneberger beenden RTL-Spielshow

Mit Thomas Gottschalk ziehen sich auch dessen Co-Moderatoren Barbara Schöneberger und Günther Jauch von der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» zurück. Die Sendung soll aber weitergehen.

Köln - Auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch hören bei der RTL-Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf. Zusammen mit dem an Krebs erkrankten Moderator Thomas Gottschalk werden sie am kommenden Samstag (6. Dezember) RTL zufolge ein letztes Mal moderieren. Das Trio hatte sieben Jahre lang durch die Show geführt.

Wie es weitergeht, teilt der Sender noch nicht mit. Die nächste Folge soll am 13. Dezember über die Bühne gehen.

Für Gottschalk soll es ein Abschied von der Samstagabendunterhaltung werden. Der 75-Jährige hatte schon länger angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Am Sonntag machte er zudem öffentlich, an Krebs erkrankt zu sein.

"RTL dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seine unnachahmliche Art, Fernsehen zu gestalten", hieß es in einer Mitteilung. "Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show. Gemeinsam haben die drei die Show über Jahre hinweg maßgeblich mit ihrem Zusammenspiel, ihrem Humor und ihrer Spontaneität geprägt."

RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek sagte laut Mitteilung, die drei Moderatoren hätten sich "mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt – ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Sie haben gezeigt, wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt".