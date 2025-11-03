Fernsehauszeichnung: Comedy-Bambi für Hazel Brugger

Die Komikerin erhält für ihre intelligenten und gesellschaftskritischen Auftritte einen «Bambi» in der Kategorie Comedy.
München - Scharfsinnige Beobachtungen, pointierte Kommentare: Hazel Brugger wird mit einem "Bambi" geehrt. Die 31 Jahre alte Komikerin aus der Schweiz soll die Auszeichnung am 13. November in der Kategorie Comedy erhalten, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media in München mitteilte. "Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Intellekt, Witz und Charme hat Hazel Brugger das Genre Comedy auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Auftritte sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an."