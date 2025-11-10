Fernsehauszeichnung: Bambi für Michael Bully Herbig als Mutmacher

1 Michael Bully Herbig erhält beim Bambi den Ehrenpreis der Jury als Mutmacher. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Michael «Bully» Herbig ist einer der ganz Großen der Comedy-Szene in Deutschland. Warum er nun einen Bambi erhält.











München - Der Münchner Schauspieler und Regisseur Michael "Bully" Herbig erhält den Ehrenpreis der Bambi-Jury als Mutmacher. "In Zeiten wie wir sie gerade erleben, brauchen wir Menschen, die uns zum Lachen bringen", sagte der stellvertretende Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften und Mitglied der Bambi-Jury, Jens-Peter Behr. Herbig schaffe, "wofür ihm alle dankbar sind: Er lässt das ganze Land lachen." Was der 57-Jährige anfasse, werde zu Gold. Jüngst erzielte der Schauspieler im Kino mit "Das Kanu des Manitu" einen triumphalen Erfolg.