Fernseh-Newcomerin im Krimi: Wie eine Stuttgarterin zur Mörderin im Dortmund-„Tatort“ wurde

Ein Krimi mit vielen unerwarteten Wendungen war der Tatort „Schmerz“ am Sonntagabend in der ARD. Wer ist die Stuttgarterin, die in ihrer Rolle überraschend als Mörderin entlarvt wird?

Mehrere Morde im Dortmunder Rotlichtmilieu führen das Ermittlerduo Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) im Tatort „Schmerz“ am Sonntagabend in der ARD auf die Spur serbischer Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg. Ein serbischer Clubbesitzer wird erschossen – offenbar war er einst an Massenvergewaltigungen bosnischer Frauen beteiligt. Nicht nur verabschiedet sich in dieser Folge Stefanie Reinsperger als Kommissarin Rosa Herzog nach zehn Folgen aus der Krimireihe, auch sonst nimmt die Handlung eine überraschende Wendung.

Denn als Mörderin entlarven die Ermittler letztendlich die anfangs vermeintlich verängstigte Zeugin Maria Novak. Damit vollzieht die junge Frau, die eine bosnische Prostituierte spielt, eine der überraschendsten Wendungen in „Schmerz“. In Stuttgart ist die Schauspielerin keine Unbekannte. Wer ist die zierliche Mörderin aus dem Dortmund-„Tatort“?

Stuttgarterin mit Fernsehdebüt im „Tatort“ Schmerz

Mit richtigem Namen heißt sie Lorena Jurić, ist 28 Jahre alt und als Schauspielerin, Model, Sängerin und Sprecherin in Stuttgart und der Region tätig. Schauspielern in einem Fernsehfilm ist für sie dennoch etwas Neues. „Die Rolle war tatsächlich mein Fernsehdebüt“, erzählt sie. Einen kleinen Auftritt hatte sie bereits in der der SWR-Serie „30 Tage Lust“ (2024), ansonsten ist sie Newcomerin im Fernsehbusiness. „Davor war ich hauptsächlich am Theater engagiert“, sagt Jurić – etwa mit der Theaterkompagnie Stuttgart oder am Badischen Staatstheater Karlsruhe.

Die gebürtige Kroatin übt sich bereits in ihrem Heimatland an der Schauspielerei, nach ihrem Umzug nach Deutschland beginnt sie im Jahr 2017 eine Schauspielausbildung an der Theater Akademie Stuttgart. „Hier durfte ich bereits vorhandene Kenntnisse verschärfen und Neues dazulernen“, erinnert sie sich.

Erster „Tatort“-Job: „Eine große Überraschung“

In dem „Tatort“ arbeitete Lorena Jurić (re.) unter anderem mit Schauspielerin Alessija Lause (li.) zusammen. Foto: WDR/Thomas Kost

Die Rolle der „Maria Novak“ im Dortmunder Tatort „Schmerz“ kommt für die Stuttgarterin überraschend. „Das hat sich alles ziemlich schnell entwickelt“, erzählt Jurić. Gerade hatte sie den Vertrag bei der Agentur „Red Carpet Actors“ im Juni 2025 unterschrieben, als ihre Agentin ihr schon die „Tatort“-Anfrage präsentierte. „Das war für uns beide eine große Überraschung und ein bestärkendes Gefühl, gerade am Anfang“, sagt sie. Die Dreharbeiten zu „Schmerz“ fanden dann bereits im Juli 2025 in Dortmund und Köln statt.

„Marias Figur war für mich der perfekte Einstieg, da sie eine sehr vielseitige Person ist und diese große Wendung innerhalb der Geschichte durchmacht“, erklärt sie. „Für mich war es toll, mein großes Geheimnis in der Rolle der unschuldigen Zeugin zu verstecken, weil der Ausbruch später dadurch noch intensiver wurde und Marias Motiv verstärkt hat.“

Während Regisseur Torsten C. Fischer und Autor Jürgen Werner dem „Tatort“-Publikum die Figur der Maria Novak anfangs als verunsicherte Prostituierte verkauft, die unabsichtlich am Tatort war, stellt sich im Laufe des Krimis heraus, dass sie in Wahrheit aus Rache gemordet hat.

Arbeit mit Kult-Kommissar Faber und Co.

Wie war es, mit alten „Tatort“-Hasen wie Jörg Hartmann (Kommissar Peter Faber), Stefanie Reinsperger (Kommissarin Rosa Herzog) oder Alessija Lause (Leiterin der Mordkommission Ira Klasnić) zusammenzuarbeiten? „Es war sehr inspirierend für mich, mich mit Kollegen wie Jörg, Alessija und Stefanie auszutauschen und von ihnen lernen zu können“, so die Newcomerin. „Ich nehme viel davon mit für zukünftige Projekte.“﻿﻿

Wenn Lorena Jurić gerade nicht vor der Kamera oder auf der Bühne steht, ist sie auch als Model in und um Stuttgart unterwegs – etwa in Magazinen oder im Mode-Bereich. „Modeln ist für mich ein cooles Nebenprodukt parallel zur Schauspielerei“, sagt Jurić. „Ich wähle die Jobs je nach Interesse aus.“ Zuletzt präsentierte sie beispielsweise die letzte Winterkollektion des Avantgarde-Modelabels Pal Offner aus Stuttgart vor dessen Schließung.

Ob es nach dem Erfolg in Dortmund für die junge Stuttgarterin weitergeht im „Tatort“-Business – zum Beispiel in Stuttgart? „Das liegt nicht wirklich in meiner Hand“, sagt Jurić. „Ich freue mich aber natürlich, wenn ich Teil einer weiteren Krimi-Reihe werden darf. Das Genre hat sich für mich als überraschend passend herausgestellt und es macht mir großen Spaß.“