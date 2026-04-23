Das ZDF schickt sein "Traumschiff" für eine neue Folge nach Ruanda - ein für die Reihe ungewöhnlicher Schauplatz. Der Sender erklärt, warum die Wahl auf den ostafrikanischen Binnenstaat fiel und welche Rolle dabei die Verhaltensforscherin Dian Fossey spielt.
Mit der geplanten Folge "Das Traumschiff: Ruanda" wagt sich die ZDF-Kultreihe an ein Reiseziel, das bislang kaum im klassischen Portfolio der Serie vorkam. Die Produktion, die derzeit gemeinsam mit einer weiteren Episode unter dem Arbeitstitel "Nil" entsteht, setzt damit bewusst auf einen ungewöhnlichen Schauplatz.