Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia genießen den Sommer mit ihren Kindern. Auf Instagram veröffentlichte das Paar ein Foto von Alexander, Gabriel, Julian und der kleinen Ines am See.

Prinz Carl Philip von Schweden (47) und seine Ehefrau Sofia (41) haben die Royal-Fans mit Einblicken in ihr Familienleben überrascht. Der offizielle Instagram-Account des Prinzenpaares teilte eine Aufnahme, die die vier Kinder des Paares vor einem See zeigt. Prinz Alexander (10), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (5) tragen Schwimmwesten. Vermutlich stand demnach ein Bootsausflug an. Alexander hält seine kleine Schwester Ines (1) fest, die eine Grimasse zieht.

Zusammen mit dem Foto senden die Schweden-Royals Sommergrüße an ihre Follower. "Wir wünschen euch allen einen wirklich schönen Sommer!", heißt es in ihrer kurzen Nachricht auf der Social-Media-Plattform.

Zweiter Sommer auf Öland für Prinzessin Ines

In Schweden beginnen Mitte Juni traditionell die Sommerferien. Auch die Königsfamilie zieht sich in dieser Zeit zurück. Die Sommerpause verbringen die Royals auf Schloss Solliden auf der Insel Öland. Für Prinzessin Ines ist es der zweite Sommeraufenthalt dort. Sie wurde am 7. Februar 2025 geboren.

Erst vor zwei Wochen hatte die Familie zum schwedischen Nationalfeiertag ein Foto der kleinen Prinzessin geteilt. Darauf ist Ines in blau-gelber Tracht auf dem Arm ihres Vaters zu sehen. In der Kommentarspalte schwärmten User unter anderem: "So süß" und "Schöne kleine Prinzessin." Eine weitere Person schrieb etwa: "Die kleine Ines ist die Königin unseres Hauses, sie ist einfach bezaubernd."