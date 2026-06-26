Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia genießen den Sommer mit ihren Kindern. Auf Instagram veröffentlichte das Paar ein Foto von Alexander, Gabriel, Julian und der kleinen Ines am See.
Prinz Carl Philip von Schweden (47) und seine Ehefrau Sofia (41) haben die Royal-Fans mit Einblicken in ihr Familienleben überrascht. Der offizielle Instagram-Account des Prinzenpaares teilte eine Aufnahme, die die vier Kinder des Paares vor einem See zeigt. Prinz Alexander (10), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (5) tragen Schwimmwesten. Vermutlich stand demnach ein Bootsausflug an. Alexander hält seine kleine Schwester Ines (1) fest, die eine Grimasse zieht.