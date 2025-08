Sommer, Ferien, Stau? Zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg dürfte es voll werden - nicht nur auf den Straßen. Was Reisende tun können, um Zeit und Nerven zu sparen.

In Baden-Württemberg haben die Sommerferien begonnen und das erste Ferienwochenende steht an. Für viele Schülerinnen, Schüler und Eltern heißt das: ab in den Urlaub. Es dürfte voll werden, ob auf der Straße, dem Bahnsteig oder am Flughafen. Das sollten Reisende wissen.

Das Innenministerium Baden-Württembergs rechnet für Freitag bis Sonntag mit hohem Reise- und Ausflugsverkehr. Der ADAC erwartete vor allem am Freitag und Samstag sehr viel Verkehr auf den Autobahnen in Baden-Württemberg. Es drohe das staureichste Wochenende der Urlaubszeit, da sich alle Bundesländer gleichzeitig in den Ferien befänden, hieß es laut Mitteilung.

„Wer an diesem Wochenende unterwegs ist, wird dem Stau kaum entkommen können“, sagte Holger Bach vom ADAC Württemberg laut Mitteilung. Mit der größten Belastung rechnete der ADAC auf der A5 und A8.

Wann sollte man am besten unterwegs sein?

Eine große Rolle spiele die Uhrzeit, zu der man unterwegs sei, sagte Bach. Der Verkehrsexperte empfahl Reisenden, die Hauptreisezeit zwischen 10 und 16 Uhr zu vermeiden und möglichst früh am Morgen oder spät am Abend zu fahren. Am besten sollten Reisende erst am Montag oder Dienstag in den Urlaub starten, um den Staus am Wochenende komplett auszuweichen.

„Wie immer verzeichnen wir die höchste Nachfrage zu Beginn und zum Ende der Ferienzeiten“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Baden-Württemberg mit. Grundsätzlich sehe die Bahn den Nachfrageanstieg eher zu Beginn der Ferien als zum Ende hin, da sich der Rückreiseverkehr tendenziell über mehrere Ferienwochenenden verteile.

Die Sprecherin empfahl Reisenden, sich auf der Webseite der Bahn oder in der DB App über die Auslastungsanzeige zu informieren und in jedem Fall einen Sitzplatz zu reservieren. Wer flexibel reisen könne, sollte die Hauptreisezeiten meiden und eher nach Verbindungen am frühen Morgen und späteren Abend suchen, so die Sprecherin.

Flughäfen rechnen mit erhöhtem Reiseaufkommen

Auch die Flughäfen im Südwesten rechnen mit einem erhöhten Reiseaufkommen. Der Stuttgarter Flughafen erwartet viel Betrieb in den Terminals. Verkehrsreichster Tag des Ferienbeginns sei der Freitag. Zu den Spitzenzeiten frühmorgens und am Nachmittag sollte etwas mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen eingeplant werden, hieß es. Reisenden werde empfohlen, mindestens zwei Stunden, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Airport sein.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden rechnete mit der größten Reisewelle des Jahres. Um allen Reisenden einen entspannten Start in den Sommerurlaub zu ermöglichen, baten die Verantwortlichen alle Passagiere, mindestens zwei bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen. Es müsse aktuell mit langen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle gerechnet werden, hieß es auf der Webseite des Flughafens.

Auch der Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg rechnete mit einem sehr hohen Passagieraufkommen durch die Sommerferien im Dreiländereck. Das führe zwangsläufig zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten - sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise. Eine frühzeitige Anreise an den Flughafen mindestens zwei Stunden vor Abflug werde deshalb dringend empfohlen.